FERMO - Le ragioni dell’arretramento di A14 e ferrovia al centro del convegno di ieri organizzato dalla Fondazione San Giacomo della Marca e dal Comitato per l’arretramento dell’A14 al David Palace di Porto San Giorgio. A introdurre l’incontro, Massimo Valentini, presidente della Fondazione: «Siamo contenti di dibattere - rimarca - un tema estremamente importante per il territorio e in particolare per le Marche sud. Abbiamo voluto un momento di confronto per entrare nelle tematiche e conoscere aspetti tecnici della questione, coinvolgendo docenti universitari. Abbiamo iniziato 3 anni fa a chiedere l’arretramento ferroviario, un passo propedeutico a portare l’Alta velocità nelle Marche. Questo governo ha promesso che entro il mese di dicembre avremo la documentazione delle alternative progettuali per l’arretramento ferroviario, l’Alta Velocità e lo spostamento dei treni merci e l’uso dell’attuale tracciato come metropolitana di superficie. Sarà una svolta».

APPROFONDIMENTI L'APPUNTAMENTO Il fiume Misa-Nevola, questo sconosciuto. Terzo incontro a Senigallia, presente l'ex vice commissario all'alluvione Stefano Babini I CANTIERI Settimana da bollino rosso tra Pedaso e San Benedetto: l’autostrada A 14 è un calvario tra incidenti, code e disagi



Il cantiere

La realizzazione della «terza corsia - sostiene - da Porto Sant’Elpidio a Pedaso e il mini arretramento da Pedaso a San Benedetto è un’opera costosa con una galleria di 16 km da Pedaso e importanti opere compensative. Per i Comuni della costa ci vorranno 10 anni, non è una soluzione immediata. Siccome i tempi sono lunghi, le scelte vanno fatte analizzando i problemi che ci sono e che segneranno i prossimi 100 anni per questo territorio. No a scelte sulla logica del breve periodo». Il Comitato intende dare il suo contributo concreto sulle problematiche esistenti, per questo Simone Rodolfo Masera, docente all’Università di Camerino spiega che la normativa prevede la partecipazione attiva alla progettazione da parte della comunità, in primis per evitare contenziosi. Si sono toccate tematiche inerenti l’equilibrio idrogeologico della costa e le aree interne e secondo il geologo Gilberto Pambianchi, docente a Camerino, sulla base dei dati del portale della Regione, è emerso che «tra il Chienti e Porto Sant’Elpidio, si trova una frana di pericolosità media. A Porto San Giorgio i tratti più vicini all’autostrada hanno una pericolosità di rischio idrogeologica medio elevata. Vi sono situazioni critiche da verificare, come per il vecchio cimitero di Porto San Giorgio. La zona tra Marina Palmense e Pedaso è a rischio frana elevato. Da Pedaso a San Benedetto e tra Cupra e Grottammare c’è un elevato rischio frane». Nuove infrastrutture creeranno un impatto su aspetti come l’inquinamento. Giorgio Passerini, docente all’Univpm, pone la questione delle 58mila morti premature in Italia ogni anno per polveri sottili.

Le vittime

«Muoiono una media di 300 persone al giorno. Lo spostamento all’interno dell’A14 avrebbe un effetto positivo sull’entroterra. Quanto alla ferrovia, ci sono 12mila tir al giorno da togliere dall’A14. Arretrare l’A14 e la ferrovia significa salvare le vite». In sostituzione di Francesco Chelli (dell’Istat) è intervenuto un suo collaboratore, Matteo Mazziotta: ricorda l’inverno demografico e la perdita di un terzo della popolazione in 20 anni e cita dati che evidenziano una concentrazione di fragilità nella parte sud della regione. Non sono mancate le polemiche alla fine, da parte di alcuni dei presenti che non vedono nell’arretramento una soluzione ma piuttosto «una distesa di cemento»: ma il dibattito è stato rimandato da Valentini a sedi più opportune.