Il fiume Misa-Nevola, questo sconosciuto. Terzo incontro a Senigallia, presente l'ex vice commissario all'alluvione Stefano Babini

SENIGALLIA - Quattro incontri pubblici per informare i cittadini sulle otto tematiche più importanti relativamente al bacino del Misa – Nevola promosse dall’’Associazione di Promozione Sociale NOVUM. Venerdì sera (20 ottobre), alle ore 21, il terzo incontro pubblico (ingresso libero) all’Auditorium San Rocco di piazza Garibaldi a Senigallia. I temi trattati:

esondazioni all’interno dell’area chiusa di Borgo Molino (vasca d’esondazione) derivanti dalla realizzazione dell’Autostrada A14 e aree golenali, sedimenti trasportati, effetti delle arginature, adeguamento delle arginature per la loro tenuta alle piene torrentizie.

Chi sarà presente

All’incontro sarà presente l’ing. Stefano Babini, vice commissario per l’alluvione 2022, che porterà i saluti istituzionali e introdurrà alle tematiche della serata. Relatori l’ing. idraulico Massimo Gennaro, il T.d.P. Giorgio Sartini, componenti della Segreteria Tecnica di Contratto di Fiume e l’avvocato Antonella Nuzzoli.

L'ultimo incontro

Moderatore della serata è il giornalista Sandro Galli. Dopo le relazioni si aprirà un confronto con i cittadini per rispondere ad ogni loro perplessità con l’intento di dare una visione generale di quanto è possibile fare per mitigare al massimo il rischio connesso con i lavori realizzati da Società Autostrade e come rendere le arginature stabili e nel contempo fruibili per consentire i lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il quarto ed ultimo incontro si terrà mercoledì 15 novembre alle ore 21 sempre all’Auditorium San Rocco e affronterà le seguenti tematiche: sezioni di transito prima del ponte della ferrovia e dopo dello stesso tenendo conto del canale centrale navigabile esistente nel ‘900 nel centro cittadino e dell’efficacia del fosso scolmatore “Penna” chiuso agli inizi del ‘900 e ponti cittadini, quali sono da rifare, con che modalità e con quale ordine di priorità.