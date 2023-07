FALERONE - «È un errore consumare suolo agricolo, una superficie pari a 15 campi da calcio, per un impianto fotovoltaico perché nella provincia di Fermo ci sono migliaia di capannoni che possono essere considerati per l’installazione di pannelli fotovoltaici». A dirlo è la Coldiretti di Ascoli e Fermo che critica l’istanza avanzata dalla Edison Rinnovabili.



I numeri



Sotto la lente un mega impianto fotovoltaico da 7 MWp su una superficie agricola di 10,60 ettari a Falerone. Il progetto prevedrebbe l’installazione a terra di 10.304 pannelli su terreni di diverse aziende agricole. Sotto esame anche la possibilità di espropriare altra terra per realizzare le opere connesse al tracciato di collegamento alla rete elettrica: in questo caso si sforerebbe anche nel territorio di Montegiorgio. «Siamo consapevoli della necessità di aumentare l’approvvigionamento di energia rinnovabile – commenta Stefano Mazzoni, presidente di Coldiretti Ascoli-Fermo – ma questo deve avvenire attraverso scelte oculate. Prima di andare a occupare la terra si deve considerare tutto il potenziale dei tetti, delle aree industriali, artigianali o comunque non agricole. Ma anche in agricoltura, solo utilizzando i tetti di stalle, cascine, magazzini, fienili, laboratori di trasformazione e strutture agricole, sarebbe possibile recuperare in Italia una superficie utile di 155 milioni di metri quadrati di pannelli con la produzione di 28.400Gwh di energia solare, pari al consumo energetico complessivo annuo di una regione come il Veneto».



Gli enti



Mazzoni chiede che Provincia di Fermo e Regione Marche si occupino delle «imprese cerealicole che quest’anno sono state massacrate da pioggia e grandine, con evidenti ripercussioni sul mercato regionale e nazionale del grano e sulla tenuta economica delle imprese stesse. Diversamente siamo pronti a scendere in campo con una mobilitazione».