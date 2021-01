Tre comuni chiamano gli studenti a raccolta: test rapidi Covid per il ritorno in classe in sicurezza

PORTO SANT'ELPIDIO - Parte l’operazione “Rientro a scuola in sicurezza”. Domani e martedì i tre Comuni dell’Ambito XX, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano, invitano tutta la popolazione scolastica a uno screening gratuito per tracciare eventuali casi di Covid. Un lavoro che sarà possibile grazie alla collaborazione degli ambulatori privati Ars Sana, Bio Tre e Salus.

Saranno sottoposti a tampone rapido gli alunni delle scuole primarie e medie, insieme a tutto il personale, sia docente che Ata, oltre a quello di scuole infanzia e nidi. Uno sforzo notevole per un’indagine a tappeto volta a individuare possibili positivi prima che rientrino in aula, evitando così il rischio di contagi. Non c’è alcun obbligo e l’adesione è volontaria, ma fortemente raccomandata. Occorre prenotarsi all’orario indicato per la classe di appartenenza e presentarsi col modulo di consenso già firmato. In caso di positività al rapido, il molecolare verrà eseguito dalle 17 alle 18. Porto Sant’Elpidio utilizzerà per lo screening il palasport di via Ungheria, Sant’Elpidio a Mare la bocciofila di via Isonzo, Monte Urano il parcheggio della palestra comunale in via delle Olimpiadi. In tutti e tre i Comuni le prime ore della mattinata di lunedì saranno dedicate a personale e docenti dei diversi plessi, a seguire tutte le classi. Sant’Elpidio a Mare dalle 11 inizierà con la primaria di Piane Tenna dalla 3A alla 5A, poi alla primaria di Cascinare, a seguire quella di Casette d’Ete. La primaria capoluogo chiuderà la prima giornata, tra le 16 e le 17, ed aprirà quella di martedì 5, dalle 8.30 alle 10. La seconda giornata proseguirà con gli alunni delle medie, finirà nel pomeriggio con il personale dei servizi educativi comunali. A Porto Sant’Elpidio, domattina tocca ai ragazzi della media Galilei, mentre nel pomeriggio sarà la volta delle primarie Collodi, De Amicis, Pennesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA