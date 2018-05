Abuso di alcolici alla guida Trentasettenne denunciato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PEDASO - I carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno, nell’appena trascorso fine settimana, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nelle province di Ascoli Piceno e Fermo, identificando centinaia di utenti della strada tra cui numerosi soggetti di interesse operativo, ed elevando decine di sanzioni al codice della strada per quei comportamenti alla guida pericolosi e scorretti che sovente mettono a rischio la vita delle persone.In particolare a Pedaso, i militari nella locale Stazione, a seguito di mirati controlli con l’utilizzo dell’etilometro in dotazione, hanno deferito all’autorità giudiziaria un giovane trentasettenne del posto, già conosciuto alle forze dell’ordine, risultato positivo agli accertamenti per uso smodato di bevande alcoliche.