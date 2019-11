Cravatte Marinella e boutique Ratti: connubio di storia, eleganza e stile

PESARO - «Signori si nasce…» diceva Totò e mai paragone fu più appropriato parlando dello storico marchio napoletano E.Marinella, dove proprio Totò teneva “lezioni di papillon”. Le cravatte di E. Marinella sono state indossate da tutti i Capi di Stato e da centinaia di volti noti del mondo dello spettacolo e, da sabato 16 novembre, il simbolo di eleganza nel mondo, assieme a foulard e accessori, è disponibile nella boutique pesarese Ratti Uomo.

A presentare l’esclusivo sodalizio tra due realtà imprenditoriali che hanno fatto dello stile e dell’eleganza la loro cifra stilistica, è stato Maurizio Marinella, terza generazione della E.Marinella, giunto nella boutique insieme a due delle sarte del rinomato laboratorio. Da 105 anni, il piccolo negozio di 20mq, inaugurato da Eugenio Marinella a Napoli, apre tutti i giorni dell’anno alle 6.30 del mattino, accogliendo i clienti con caffè e sfogliatelle, e continua a conquistare per l’atmosfera di accoglienza e attenzione riservata ai suoi clienti.

«Nel 1914, Matilde Serao, definì il nostro negozio “una farmacia di paese”, - racconta Maurizio - ovvero quel luogo magico dove, senza alcuna regola e senza appuntamento, si riunivano il notaio, il farmacista e il Maresciallo dei Carabinieri, per stabilire le sorti del paese. Aprendo alle 6,30 ogni “acquisto” passa in secondo piano: ciò che conta è l’aggregazione». A due passi dal negozio, la magia della vera sartoria napoletana trasforma i pregiati tessuti inglesi in una piccola opera d’arte. Ogni passaggio viene curato in ogni minimo dettaglio dalle espertissime mani delle sarte: dal taglio del tessuto alla stiratura, dalla fodera alla cucitura, fino all’arrivo nei cassetti dei negozi E.Marinella di tutto il mondo.

