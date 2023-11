Bonus trasporti da 80 euro senza fare domanda: cosa è, a chi spetta e come ottenerlo

Saranno circa 1 milione e 300 mila le famiglie a cui verrà riconosciuto il bonus di circa 80 euro da utilizzare anche per l'acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici. Da non confondere con il bonus trasporti, quello che arriverà nelle prossime settimane sarà un aiuto per le famiglie economicamente più in difficoltà, a cui lo scorso luglio era stato già riconosciuto un contributo da 382 euro da spendere per l’acquisto di beni di genere alimentare. Vediamo ora che cos'è questo nuovo bonus, a chi spetterà e quando arriverà.

Che cos'è

Il nuovo bonus in arrivo non è altro che la nuova ricarica che verrà effettuata sulla Carta Dedicata a te, gestita da Poste Italiane. Per quest'ultima sono in arrivo infatti due nuove novità: da una parte un accredito di altri 80 euro grazie ai fondi stanziati con l'ultimo Decreto energia, dall'altra la possibilità di spendere tutti i soldi rimanenti anche per acquistare abbonamenti per i mezzi pubblici. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto n. 131 del 29 settembre 2023 - il cosiddetto Decreto Energia - è stata infatti ufficializzata l’introduzione del bonus benzina e del nuovo bonus trasporti pubblici, che sono in realtà la stessa cosa. Il bonus benzina tanto annunciato dal governo, infatti, potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici del trasporto pubblico locale (e viceversa), così come entrambi possono essere utilizzati anche per fare la spesa al supermercato.

Come richiederlo

Come anticipato, a poter usufruire del bonus saranno le famiglie che già beneficiano della Carta acquisti Dedicata a te. In totale saranno quindi 1 milione e 300 mila le famiglie con Isee di massimo 15 mila euro a beneficiare del bonus. Se per l'assegnazione della Carta Dedicata a te non era stato necessario presentare la domanda, poiché Inps e Comuni hanno stilato automaticamente una graduatoria sulla base dei dati in loro possesso, anche per il bonus trasporti varrà lo stesso discorso: i soldi, infatti, saranno accreditati in automatico a coloro che risulteranno già possessori della Carta Dedicata a te.

Quanto spetta?

Ancora non ufficializzato l'importo preciso del bonus. Sarà infatti un apposito decreto attuativo del ministro delle Imprese e del made in Italy a definire la cifra precisa. Se consideriamo però le risorse a disposizione - 100 milioni di euro - e il numero di beneficiari - 1 milioni e 300 mila -, risulta un importo di circa 76 euro.

Quando arriva?

Va detto, però, che per acquistare abbonamenti per il trasporto pubblico potranno essere utilizzati anche i soldi ancora residui sulla Carta, quindi di fatto la somma a disposizione potrà essere anche più alta.

Per l'arrivo degli 80 euro bisognerà però attendere ancora qualche settimana. Per poter sbloccare questa opzione, servirà infatti l'approvazione da parte del ministro delle Imprese e del Made in Italy di un decreto con il quale oltre a definire l’importo della misura verranno fissate «le prescrizioni necessarie ad assicurare che l’acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell’ulteriore contributo assegnato». Probabile, quindi, che il bonus trasporti sulla Carta Dedicata a te sarà sbloccato solo a metà novembre.