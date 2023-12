Bonus trasporti, possibile riapertura delle domande a inizio gennaio (e potrebbe essere caricato sulla Social Card)

Anche il prossimo anno torna il bonus trasporti. Si tratta del contributo da 60 euro che permette di avere ad un prezzo scontato abbonamenti di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale su treni, tram e bus. Già il 1° gennaio o nei giorni successivi ci potrebbe essere un nuovo "click day" (cioè la riapertura delle domande, che però si potrebbero come al solito esaurire solo in poche ore). La dotazione finanziaria del bonus trasporti si è esaurita, ma se qualcuno non ha utilizzato il bonus i soldi rimasti a disposizione potrebbero essere utilizzati per riaprire le domande. In pratica quello che è successo nei mesi scorsi sui fondi non usati.

Cos'è il bonus trasporti

Introdotto dal Decreto Aiuti del 2022 ed erogato dal ministero delle Infrastrutture, è un bonus da 60 euro che permette di avere ad un prezzo scontato abbonamenti di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale su treni, tram e bus. L'obiettivo è contrastare l’impennata dei prezzi energetici e incentivare studenti e lavoratori pendolari all’utilizzo del trasporto pubblico.

Si può accedere ad abbonamenti mensili, plurimensili o annuali per il trasporto ferroviario nazionale ad eccezione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium e working area.

Il possibile nuovo click day

Finanziato con 112 milioni di euro nel 2023, il bonus trasporti è destinato alle persone con redditi annui fino a 20mila euro dichiarati nel 2022. L'anno scorso il tetto massimo di reddito per accedere alla misura era di 35mila euro annui. Una volta ottenuto il bonus trasporti, questo potrà essere utilizzato entro il mese in corso. Quindi se le domande venissero riaperte entro il 31 gennaio sarebbe possibile procedere all'acquisto dell'abbonamento in questione.

Se questo non dovesse succedere, i fondi rientrerebbero nella piattaforma.

Per richiedere lo sconto del bonus trasporti bisogna eseguire l'accesso al portale del ministero del Lavoro tramite Spid o Carta d’identità elettronica (Cie). Al beneficiario verrà richiesto di compilare una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione indicando l’importo e il gestore del servizio di trasporto. In caso il beneficiario sia un minore il richiedente dovrà indicare il codice fiscale e un’attestazione per certificare che l'utente sia fisicamente a suo carico.

La riforma del bonus trasporti nel 2024

Nel nuovo possibile click day potrebbero essere quindi mantenuti questi criteri, oppure potrebbe entrare subito in vigore la riforma prevista per il 2024. Il bonus trasporti dovrebbe erogato all'interno della carte Dedicatga a te destinata a nuclei familiari con Isee non superiore a 15.000 euro. La carta al momento essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari, di prima necessità e anche per l’acquisto di carburante o abbonamento al trasporto pubblico. In pratica i nuovi 60 euro andrebbero a rafforzare quest'ultimo utilizzo della Card.

Ma la ricarica extra andrebbe utilizzata per acquistare l'abbonamento entro la fine del mese in cui arriva. Non è chiaro se questa ricarica sarà automatica oppure se servirà la richiesta. Sicuramente per i minorenni servirà ancora la richiesta.

Nell'ultimo clic day, lo scorso 1 dicembre, i fondi sono andati tutti esauriti in poco tempo. In un’ora e mezza sono stati emessi 138.172 voucher, tra le 8.00 e le 9.39 di mattina. Lo stesso giorno, quindi, il valore totale dei bonus emessi tra aprile e dicembre ha toccato quota 143,7 milioni, distribuiti in ben 2.804.648 bonus prenotati a favore di 1.042 aziende.