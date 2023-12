Bonus trasporti, assalto al click day: fondi già esauriti in mattinata

Oggi venerdì 1 dicembre via al nuovo click day per il bonus trasporti, l'ultimo (salvo sessioni eccezionali, al momento non previste) del 2023. Dalle 8 di mattina il portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali accoglie le richieste fino ad esaurimento fondi. E già alle 9.44 i fondi erano esauriti, ha spiegato il ministero dei Trasporti, anche se il contatore continua ad avanzare. Ecco tutte le informazioni da sapere per poter accedere a un bonus richiestissimo negli ultimi mesi e che non tutti sono riusciti ad accaparrarsi.