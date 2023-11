Bonus trasporti 60 euro, venerdì 1 dicembre il nuovo click day: chi può richiederlo e come fare domanda

Venerdì 1 dicembre via al nuovo click day per il bonus trasporti, l'ultimo (salvo sessioni eccezionali, al momento non previste) del 2023. Alle 8 di mattina il portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali accoglierà le richieste fino ad esaurimento fondi. Ecco tutte le informazioni da sapere per poter accedere a un bonus richiestissimo negli ultimi mesi e che non tutti sono riusciti ad accaparrarsi.

Cos'è il bonus trasporti

Introdotto dal Decreto Aiuti del 2022 ed erogato dal ministero delle Infrastrutture, è un bonus da 60 euro che permette di avere ad un prezzo scontato abbonamenti di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale su treni, tram e bus. L'obiettivo è contrastare l’impennata dei prezzi energetici e incentivare studenti e lavoratori pendolari all’utilizzo del trasporto pubblico.

Quali abbonamenti

Si può accedere ad abbonamenti mensili, plurimensili o annuali per il trasporto ferroviario nazionale ad eccezione dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium e working area.

I requisiti

Finanziato con 112 milioni di euro nel 2023, il bonus trasporti è destinato alle persone con redditi annui fino a 20mila euro dichiarati nel 2022. L'anno scorso il tetto massimo di reddito per accedere alla misura era di 35mila euro annui.

La scadenza per l'utilizzo

Una volta ottenuto il bonus trasporti, questo potrà essere utilizzato entro il mese in corso.

Come richiedere lo sconto

Quindi entro il 31 dicembre sarà possibile procedere all'acquisto dell'abbonamento in questione. Se questo non dovesse succedere, i fondi rientrerebbero nella piattaforma.

Per richiedere lo sconto del bonus trasporti bisogna eseguire l'accesso al portale del ministero del Lavoro tramite Spid o Carta d’identità elettronica (Cie). Al beneficiario verrà richiesto di compilare una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione indicando l’importo e il gestore del servizio di trasporto. In caso il beneficiario sia un minore il richiedente dovrà indicare il codice fiscale e un’attestazione per certificare che l'utente sia fisicamente a suo carico.