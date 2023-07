Bonus bollette per gas, elettricità e acqua: chi ne ha diritto e come fare domanda

Bonus bollette ovvero aiuti per pagare elettricità, gas e acqua per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Non sono tutti "nati" con l'ultima crisi internazionale legata all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia e sono stati progressivamente attivati con provvedimenti di regolazione dell’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Bonus sociali per disagio economico

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali o bonus bollette per elettricità, gas e acqua sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto. Basta presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) ogni anno e ottenere un’attestazione di Isee entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.

I requisiti

Per ottenere i bonus bollette bisogna appartenere a un nucleo familiare con Isee non superiore a 9.530 euro, oppure appartenere a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e Isee non superiore a 20mila euro, oppure appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. Limitatamente ai bonus sociali per elettricità e gas (uso domestico) il valore dell'Isee per il 2023 è stato elevato a 15mila euro (Legge 29 dicembre 2022 n. 197) e a 30mila euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (DL 30 marzo 23, n. 34).

L'importo del bonus per l'elettricità

L'importo del bonus sociale per l'elettricità dipende dal numero di componenti del nucleo familiare Isee indicati nella Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Il Bonus elettricità per il terzo trimestre del 2023 è pari a 50,6 euro per famiglie di 1-2 componenti; 61,64 euro per famiglie di 3-4 componenti: 67,16 euro per famiglie con più di 4 componenti.

L'importo del bonus per il gas

L'aiuto dipende sempre dal numero di componenti del nucleo familiare Isee, dalla categoria d’uso associata alla fornitura agevolata (solo uso acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, solo uso riscaldamento, entrambi i tipi di utilizzo) e dalla zona climatica.

L'importo del bonus per l'acqua

Gli importi vanno da 17,48 euro a 42,32.

Garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente. Una famiglia di 4 persone, ad esempio non dovrà pagare 73 metri cubi di acqua l’anno.



L'importo del bonus elettrico per gravi condizioni di salute

E' riservato alle famiglie costrette ad utilizzare apparecchiature elettromedicali per il sostentamento della vita di uno dei componenti. Va presentata domanda al Comune o un ente autorizzato (CAF, Comunità montane), allegando un certificato Asl. L'importo va da 59,80 euro a 210,68 euro.

Bonus per disagio fisico

Può essere ottenuto chi è affetto da grave malattia. O coloro presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Il bonus sociale per disagio fisico è potenzialmente cumulabile con i bonus per disagio economico. Non è richiesta la presentazione dell’Isee: viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

A quanto ammonta il bonus per disagio fisico

Il valore del bonus viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) in relazione a quanto certificato dall'Asl. Se l'Asl non barra le caselle relative ai macchinari utilizzati e alle ore di utilizzo, il sistema assegna la fascia minima. Si può fare una simulazione sul partale SGAte. Gli importti vengono adeguati in considerazione dell’andamento dei prezzi di mercato e della loro volatilità, previsto anche un bonus straordinario.