Vialli, a Rapallo intitolata una via: ma sulla targa spunta un clamoroso errore

Gianluca Vialli, ecco la prima strada in Italia intitolata all'ex centravanti azzurro, a un anno dalla sua morte: è stata Rapallo in Liguria a dedicare all'ex attaccante della Sampdoria, della Juventus e della Nazionale il viale che costeggia lo stadio Macera. Ma non tutto è andato come doveva andare.

Targa a Vialli, il clamoroso refuso

Attimi di imbarazzo a Rapallo quando è stata scoperta la targa, che indica il nuovo viale Gianluca Vialli. Invece di Sestiere Cappelletta, sulla targa si legge Sestriere Cappelletta. Una R di troppo che fa la differenza... Le polemiche sono andate oltre la cerimonia di intitolazione, con commenti sui social tra l'ironia, la rabbia per l'errore e i dubbi sull'opportunità di intitolare una via di Rapallo all'ex campione di Sampdoria e Juventus scomparso un anno fa.