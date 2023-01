Morto come Vialli, se ne va Donato Ranni: il manager sportivo amico del campione aveva scoperto il tumore un anno fa

Piange il mondo sportivo del Vastese. Giovedì sera è morto all'ospedale di Chieti Donato Ranni, 52enne dirigente calcistico in diverse realtà del territorio. Dipendente di una ditta di cosmetici, Ranni si è spento a causa di un tumore scoperto un anno fa provocando sconforto non solo nel suo piccolo paese. Tra le prime esperienze da dirigente c'è quella della presidenza del Carunchio 2010, squadra locale che nel 2015 venne allenata dalla coppia formata da Gianluca Vialli e Lorenzo Amoruso all'interno del programma televisivo di Tv8, Squadre da incubo. Ranni, che aveva vissuto con gioia quel periodo in compagnia della troupe, è morto a sei giorni di distanza dal centravanti azzurro per lo stesso crudele male. Una circostanza che in tanti sottolineano in queste ore ricordando quei momenti.

«Per Donato quella esperienza era stata una sorta di coronamento della sua avventura sportiva ricorda Mario Marianacci, in quegli anni attaccante della società biancoverde Ricordo le chiacchierate e le battute tra lui e Vialli, momenti indelebili. Per noi è stato un secondo padre, abbiamo condiviso non solo i momenti belli, ma anche quelli difficili in cui ci è stato accanto. Sono tanti i ricordi belli, in particolar modo mi piace pensare quando, io ero ancora giovanissimo, ci accompagnò a Rimini per un torneo di calcetto». Ranni, oltre alle vittorie sul campo, ha contribuito all'unione delle due società di Carunchio (l'altra era la storica Mario Turdò). Terminata quell'esperienza, ha continuato da dirigente al Torrebruna dove ricopriva la carica di vicepresidente. Nella squadra granata ha ritrovato l'allenatore dei tempi carunchiesi, Maurizio Di Trento che con profonda commozione riallaccia i fili della memoria: «Una notizia che fa davvero male, per Carunchio è davvero una grossa perdita. Ci siamo ritrovati al Torrebruna, abbiamo vinto un campionato, quest'anno siamo un po' in difficoltà, ma sono convinto che Donato da lassù ci darà una mano».



La vita di Ranni non era solo calcio, quando non lavorava assisteva i ragazzi disabili della fondazione Mileno di Vasto ospitati nella struttura di Gissi. Le parole della direttrice Tonia Desiderio danno un'idea del valore morale del 52enne: «Il suo pensiero era sempre rivolto a questi ragazzi, li riempiva di regali, pensate che quando fece preparare le nuove giacche invernali per la sua squadre ne ordinò molte di più per donarle ai nostri ospiti. Ancora oggi le indossano per le attività all'esterno. Una bontà d'animo unica». L'ultimo saluto ci sarà questa mattina alle nella chiesa di San Giovanni Battista.