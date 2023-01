Vialli, da brividi il ricordo di Mancini: «Nell'ultimo incontro mi ha riempito di domande, era stremato ma lucidissimo»

ANCONA- L'amico di sempre, il compagno di campo e di vita. Roberto Mancini con la morte di Gianluca Vialli ha perso un fratello. Il Ct jesino nei giorni scorsi (il 29 dicembre) era volato a Londra proprio per andare a trovare Gianluca ormai giunto alla fine del suo cammino contro il tumore al pancreas che ha finito per vincerlo.

Il racconto

La Gazzetta dello Sport (le parole sono riportate anche nei principali siti d'informazione italiani), nell'edizione odierna, riporta il racconto del Mancio di quei giorni con parole cariche di significato: «Una settimana prima Gianluca mi aveva chiesto di aspettare, voleva riservare tutte le sue energie migliori all’ultima fase della sua lotta. Era privo di forze, con poca voce, ma lucidissimo. Abbiamo parlato un po’ di tutto, mi ha chiesto perfino com’era andato lo stage di dicembre con i giovani. Anzi, mi ha riempito di domande: voleva sapere tutto, ci teneva a conoscere i progressi del nostro progetto». Anche la madre di Bobby-gol, Marianna Puolo ha voluto ricordarlo così: «Gianluca è stato per me come un figlio, ovviamente senza nulla togliere alla sua mamma che in questo momento tanto sta soffrendo. Tutti sanno del forte legame che ha sempre unito mio figlio a Gianluca, il dolore che abbiamo dentro è immenso e non oso immaginare quello che stanno provando i suoi familiari». Appena saputa la notizia della scomparsa di Vialli, anche Stefania Mancini, la sorella del ct, aveva salutato Gianluca con un post su Facebook: «Addio grande Uomo e Campione ci mancherai».