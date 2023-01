Vialli, perché i funerali saranno a Londra in forma privata? Le ultime volontà di Luca: «Sia una cerimonia allegra»

I funerali di Gianluca Vialli si svolgeranno oggi (9 gennaio) a Londra in forma privata. È morto all'età di 58 anni, il 6 gennaio 2023, l'ex calciatore in seguito a un tumore al pancreas, contro cui ha lottato per 5 anni, il mondo dello sport è in lutto ma anche tifosi e non. Ha lasciato un vuoto Luca, ma lo ha fatto nel suo stile, lo stesso che lo ha contraddistinto per tutta la vita: in riservatezza. A lui di farsi vedere non gliene è mai importato nulla e le sue apparizioni erano centellinate, così come lo erano le sue parole. Non ha mai superato la linea di confine che demarca la professionalità dalla smania di visibilità Gianluca e anche la sua famiglia è così.

I funerali di Vialli in forma privata: ecco il motivo

Per questo in queste ore la famiglia, quella di origine e quella che si è costruito con la moglie Cathryn White Cooper, dalla quale ha avuto le due figlie Olivia e Sofia, hanno diramato un comunicato in cui dicono che i funerali saranno in forma privata. «Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori», hanno scritto in una nota i parenti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, nei prossimi mesi, forse a fine campionato, a Cremona sarà organizzata una cerimonia pubblica.

Le ultime volontà di Luca

Una decisione presa non per mancanza di rispetto verso le milioni di persone che vorrebbero essere presenti all'ultimo addio a Vialli, ma una decisione presa nel rispetto estremo di Luca. Un uomo misurato, discreto e sincero. È stato proprio lui infatti a rilasciare, prima che morisse, le sue volontà sul suo funerale. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in queste ore i suoi cari sono riuniti nel dolore a Cremona. A piangere la prematura scomparsa di Gianluca ci sono i suoi fratelli e i suoi due genitori anziani, il padre Gianfranco, di 92 anni, e la mamma Maria Teresa (detta Marioli), 85enne.

A Londra l'ultimo addio

A Londra, invece, c’è la moglie Cathryn, con le figlie Olivia e Sofia e ieri sono arrivate anche la sorella e la cognata. La parola d'ordine per la famiglia Vialli è una sola: riservatezza. La data, sempre secondo il quotidiano di Via Solferino non è stata fissata (perché le procedure burocratiche londinesi hanno tempi piu' lunghi delle nostre), ma comunque non sarà comunicata. Quello che sappiamo è che si svolgeranno a Londra. Così avrebbe voluto Gianluca.

Gianluca Vialli «si è però raccomandato con i membri della famiglia che gli sono stati accanto di non organizzare un addio grigio - spiega il Corriere della Sera - Luca voleva un “funerale allegro”». E tutto questo fa commuovere ancora di piu'. Vialli per il suo addio vuole solo una giornata circondato dalle persone che realmente gli hanno voluto bene. «Non sarà certo facile», conclude il quotidiano. Ma Luca era così, pieno di vita e solarità.

A Cremona domani la messa

Domani nel frattempo a Cremona, la sua amata città, sarà celebrata una Messa nella parrocchia di Cristo Re, nel quartiere Po, proprio lì dove Gianluca al campetto dell'oratorio ha tirato i primi calci a un pallone. Alcuni suoi familiari sembra che avessero inizialmente pensato di far celebrare la messa in Duomo, ma la mamma di Gianluca ha insistito perché l’addio fosse a Cristo Re. Dove tutto è iniziato ci sarà l'addio.