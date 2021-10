Arrestato sacerdote sospettato di abusi sessuali su un tredicenne ad Avellino

AVELLINO - Sacerdote arrestato per abusi sessuali su un tredicenne ad Avellino. Un caso di presunta pedofilia scuote di nuovo il Vaticano. Il religioso, della diocesi di Aversa, è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo investigativo di Avellino in quanto gravemente indiziato di atti sessuali compiuti su un ragazzino. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura irpina.

Pedofilia, sacerdote arrestato ad Avellino

Il sacerdote è fondatore e responsabile di una cooperativa sociale preposta all'assistenza di tipo terapeutico di persone con problemi di ansia, depressione e disturbi dell'alimentazione, nonché finalizzata a offrire opportunità ed esperienze sociali e spirituali. L'indagine, avviata a seguito della denuncia presentata dal genitore del 13enne, ha consentito di accertare il compimento di atti sessuali con il minore da parte del religioso, che aveva ospitato l'adolescente nella struttura da lui gestita nel periodo tra giugno e settembre di quest'anno. II sacerdote risulta incardinato presso la Diocesi di Aversa.

