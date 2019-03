La fanno ubriacare e poi abusano di lei: «Così non avrebbe ricordato nulla»

di Alessia Strinati

Hanno fatto di tutto pere quando era ormai a un passo dalLa ragazza, del Regno Unito, era andata in un locale con degli amici, quando il suo gruppo si è unito a quello dei tre aggressorei per proseguire la serata a casa di uno di loro. Le cose sono andate in modo ben diverso però da come aveva immaginato.Danil Bakirtzis, Ronaldo Isaku e Bernard Tola, rispettivamente di 24, 22 e 26 anni, hanno spinto la giovane a bere in continuazione, nonostante fosse già brilla. Quando la ragazza ha perso i sensi hanno approfittato di lei, stuprandola a turno, convinti del fatto che non si sarebbe ricordata nulla. Ad incastrarli però sono stati degli amici della vittima che si erano allontanati dall'abitazione per accompagnare a casa altre persone, quando sono tornati hanno trovato la ragazza seminuda in stato di incoscienza.Subito hanno chiamato i soccorsi che sono riusciti a salvarle la vita e dopo averle raccontato quello che avevano visto hanno spinto la giovane a denunciare. Secondo quanto riporta il Mirror, i fatti si sono svolti nel luglio del 2017 ma in questi giorni i giovani sono stati condannati tra i 4 e gli 8 anni di carcere con l'accusa di violenza sessuale.