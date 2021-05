Ragazzina di 14 anni stramazza al suolo in coma etilico: «Ho esagerato con i drink alla frutta»

PESARO - Sta meglio la ragazzina di 14 anni soccorsa sabato pomeriggio svenuta per l’alcol ingerito. Ha raccontato di aver esagerato bevendo più di un drink alla frutta. Sicuramente un’esperienza di cui farà tesoro. L’avevano trovata priva di conoscenza, in coma etilico, nel tardo pomeriggio di sabato nella zona mare, sul lungomare Nazario Sauro, a Levante a Pesaro, dove da un paio di stagioni a questa parte si concentrano le comitive dei ragazzini che ruotano soprattutto attorno a un locale.

La ragazzina era in compagnia di altre amiche e amici, si è sentita male e ha perso conoscenza. C’erano altri ragazzi in zona su di giri per il troppo alcol, ma lei è svenuta andando in coma etilico. E’ stato dato l’allarme sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme a un’ambulanza e la ragazzina è stata soccorsa e trasportata al vicino pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore. A dare una mano anche uomini della vigilanza privata che sono in servizio negli stabilimenti. Un fatto fotocopia è accaduto, sempre sabato, ad Ancona. Una ragazza di 16 anni in coma etilico è stata soccorsa nella centralissima piazza del Plebiscito ad Ancona dalla Croce Gialla, da un’automedica del 118 e di carabinieri. La giovanissima è stata trattata prima sul posto, poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Torrette.

