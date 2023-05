Chi è il tristo mietitore apparso all'incoronazione di Re Carlo, il mistero svelato

Mantello lungo, passo lento e quella che potrebbe sembrare una falce. Tutte caratteristiche del tristo mietitore, ovvero la morte personificata, che è apparso durante l'incoronazione di Re Carlo III. Il passaggio, ripreso in un video, ha fatto il giro del web. In molti si sono chiesti chi fosse. Anche perché più di 20 milioni di persone si sono sintonizzate per assistere alla cerimonia avvenuta il 6 maggio.

Chi è il tristo mietitore

La figura della morte è nota a molti con il nome di Tristo Mietitore, Sinistro Mietitore, Cupo Mietitore, Nera Mietitrice o Signora in Nero. La personificazione della morte viene generalmente associata all'idea di un'entità neutra, ossia né buona né cattiva. Il suo unico compito sarebbe quello di accompagnare nel trapasso le anime degli esseri umani al regno dei morti. è una figura esistente fin dall'antichità nella mitologia e nella cultura popolare, con una vaga forma umana o come personaggio fittizio. La raffigurazione più diffusa nell'immaginario collettivo è quella di uno scheletro che brandisce una falce, a volte vestito da un saio nero, una tunica o da un mantello di colore nero munito di cappuccio.

Il video

Agli utenti dei social media è stato chiesto se la figura fosse qualcuno che faceva uno scherzo, sapendo che l'incoronazione veniva trasmessa in televisione o se fosse stato solo un passante casuale. Quando è stata contattata da Newsweek , l'abbazia di Westminster ha identificato la figura come un verger, un membro della comunità dell'abbazia che assiste con i servizi religiosi ma che non è un membro del clero.

Gli altri momenti

Altri momenti salienti virali dell'incoronazione includevano la popstar americana Katy Perry che sembrava estremamente persa mentre lottava per individuare il suo posto nell'abbazia, i tricipiti di Penny Mordaunt e le peculiari espressioni facciali di Ant e Dec durante il servizio .