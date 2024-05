Trovano il loro posto in aereo occupato da due anziani e non c'è verso di farli spostare: «Ci ha pensato il karma, 14 ore di volo infernale»

La vendetta è un piatto che va consumato freddo ma, a volte, ci pensa il karma e tutto diventa più semplice. La vicenda è presto detta: una donna e l'ex marito hanno trovato i posti a loro assegnati sull'aereo occupati da una coppia di anziani, tutto in nome della loro comodità. Un assistente di volo, chamato dalla donna, ha tentato di risolvere il problema ma al rifiuto della coppia di anziani di occupare i posti assegnati ha suggerito alla donna e al suo ex marito di prendere posto in un'altra parte dell'aereo. «Le due persone anziane si sono rifiutate di spostarsi giocando la carta dell'anzianità, occupando anche il posto libero a fianco a loro perché erano di stazza grande - ha raccontato la donna su Reddit -. Così io e il mio ex marito ci siamo seduti nella fila davanti a loro con al nostro fianco una ragazza molto magra».

La vendetta (il karma)

L'ex marito della donna, indispettito dal comportamento della coppia di anziani, ha deciso di reclinare al massimo il sedile davanti a loro, "invadendo" parte dello spazio riservato alle persone della fila posteriore, dove si erano appunto sistemti i due anziani.

E qui ci si è messa la sorte a competare la vendetta. La situazione per la coppia di anziani è poi ulteriormente peggiorata quando si sono resi conto che il posto vicino a loro non era libero, bensì era stato assegnato a un uomo di grandi dimensioni, che si è accomodato accanto al finestrino. Una volta che l'ultimo passeggero si è seduto, la coppia di anziani ha chiesto agli assistenti di volo di cambiare posto, sostenendo che i posti assegnati non erano quelli indicati sul loro biglietto.

Lapidaria la risposta degli assistenti di volo: non è possibile effettuare cambiamenti perché tutti i passeggeri sono stati registrati nel posto in cui erano seduti. «Il karma ha riservato un viaggio miserabile di 14 ore a quella coppia di anziani - ha concluso la donna su Reddit - in spazi stretti dai sedili davanti completamente raclinati e dal vicino di posto oversize che non stava mai fermo».