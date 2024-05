Denise Pipitone, Piera Maggio: «Ci hanno segnalato una ragazza straordinariamente simile a lei, la stiamo cercando»

Mara Venier apre la puntata del 12 maggio di Domenica In con un'intervista a Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004. «Ho deciso di scrivere un libro per Denise perché c'è una parte di me che non era mai stata raccontata - ha spiegato Piera Maggio a Mara Venier -. Quel libro è stata quella parte di verità che non tutti conoscevano. In questo libro è la mamma che parla. Volevo tirar fuori quella che era la mamma di Denise e poi spero che un giorno mia figlia abbia tra le mani questo libro». Una storia di cui si è tornato a parlare soprattutto negli ultimi giorni perché la donna ha rivelato di aver trovato due microspie occultate all'interno delle prese elettriche di casa sua. Sono quasi 20 anni che la mamma di Denise continua a portare avanti la sua battaglia nella speranza di poter riabbracciare la figlia.

Le microspie

«Una microspia era nell'androne di casa e l'altra era nel famoso garage in cucina - ha spiegato Piera Maggio -.

Mi ha portato indietro negli anni. Doppiamo capire se è materiale dello Stato o qualcosa di privato. Erano calde e ancora collegate alla corrente elettrica. Adesso stanno cercando di fare delle indagini. Dopo 20 anni ancora questa roba a casa? In questi giorni ho parlato con un mio consulente e abbiamo parlato di queste cimici che non sono di un materiale nuovo. Ma la cosa aberrante è che me le ritrovo in casa adesso. Ma chi è che ha avuto modo di poter violare il nostro appartamento? Noi abbiamo cercato sempre di spogliarci di qualsiasi cosa».



Il dolore di Piera Maggio

La sorte di Denise è tuttora sconosciuta e il caso resta non risolto. «La scomparsa di Denise mi ha stravolto la vita - ha sottolineato Piera Maggio a Mara Venier -. C'è stata una soluzione in tre gradi di giudizio per insufficienza di prova. Questo lo voglio sottolineare perché è un dato di fatto. Sono passati 20 anni ma io credo che la verità sia in quei fascicoli. Oggi c'è un'altra minore che è stata fotografata in un gruppo di persone che è davvero somigliante a mia figlia. Quell'immagine risale a molti anni fa e stiamo cercando di individuare l'anno. Io non ho mai perso la speranza. Sono caduta a terra emotivamente tante volte, adesso per esempio non è un periodo semplice per me. Io non voglio demordere anche sulla diffusione delle locandine. Non abbiamo mai perso la speranza nel ritrovarla e lei va cercata».

«Denise è la figlia di tutti noi», ha ribadito con voce rauca Mara Venier.

«Vivo spesso in solitudine»

«Chi è Piera Maggio? Una persona che vive spesso in solitudine - ha sottolineato la mamma di Denise -. Mi hanno distrutta. Quando hai delle cicatrici dentro anche se possono guarire ci sono dei traumi che non si possono superare. Ho un immenso amore per la mia nipotina però sono sempre quella persona che cerca di sopperire le mie emozioni. Forse non dimostro il vero amore ma è difficile».