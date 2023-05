Re Carlo incoronazione, le curiosità sulla cerimonia: dall'olio benedetto di Gerusalemme per l'unzione alla quiche con spinaci per la festa (la ricetta)

Una data memorabile: il 6 maggio 2023 re Carlo III sarà il monarca britannico più anziano della storia a essere incoronato al trono. Nel giorno dell'incoronazione lui avrà 73 anni. L'Abbazia di Westminster a Londra la cornice dell'evento. E a meno che non siate nati prima del 1953 questa potrebbe essere per voi la prima incoronazione di un re britannico a cui assisterete. Re Carlo sarà il 40° monarca a essere incoronato nell'abbazia. Carlo III e la regina Camilla saranno incoronati la mattina del 6 maggio, otto mesi dopo la morte della regina Elisabetta II. La data coincide con il compleanno di Archie Mountbatten Windsor, il figlio del principe Harry e di Meghan Markle, che a differenza dei suoi cugini non parteciperà alla cerimonia. Una volta terminata la cerimonia, il Re e la Regina Camilla torneranno a Buckingham Palace, dove saranno raggiunti dagli altri membri della Famiglia Reale sul balcone del palazzo. Saranno solo 2.000 i fortunati invitati che potranno partecipare all'evento, molto meno delle oltre 8.000 persone che parteciparono all'incoronazione della Regina Elisabetta II 70 anni fa. La novità di questa volta è che la famiglia reale britannica ha invitato capi di Stato e case reali stranieri. Ecco tutto quello che c'è da sapere su re Carlo incoronazione