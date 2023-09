Re Carlo III e Camilla, visita ufficiale a Parigi. Il codice di condotta per la cena: «Questi abiti sono vietati». Il menùà reale

Carlo III e la consorte Camilla sono atterrati all'aeroporto parigino di Orly per la prima visita ufficiale in Francia del sovrano britannico. La coppia reale è stata accolta a Parigi dalla premier, Elisabeth Borne. Il presidente Emmanuel Macron e la première dame, Brigitte, attendono i reali britannici per sfilare insieme sugli Champs-Elysées, fra rigide misure di sicurezza.

Per la serata è attesa una cena di gala, con regole particolari. «Non è necessario aspettare l'arrivo delle Loro Maestà per iniziare a servire le bevande», così come «dovreste evitare di indossare abiti di colori particolari». Sono soltanto alcune delle indicazioni che sono state date ai parlamentari francesi per la visita di Carlo e Camilla, domani in Senato.

Ecco il codice di condotta che dovranno rispettare i francesi a tavola dinanzi al Re e alla Regina d'Inghilterra.

Un codice di condotta a cui attenersi è stata infatti fornita per l'incontro del re e della regina con i parlamentari, allo scopo di prevenire comportamenti 'sconvenienti' in loro presenza, come ad esempio quello di non chinare la testa in segno di riverenza quando stringono la mano ai monarchi. Fra le altre cose, i membri dell'Assemblea Nazionale e del Senato di Parigi non dovranno dimenticare che è previsto l'appellativo di «Vostra Maestà», qualora dovessero rivolgersi ai sovrani.

«Your Majesty, welcome», benvenuta Sua Maestà: questo il messaggio pubblicato su X (Twitter) dal presidente francese, Emmanuel Macron, in occasione della visita di Stato in Francia del Re d'Inghilterra Carlo III accompagnato dalla moglie Camilla.

L'aereo della corona britannica, un Airbus A321 decorato con i colori della Union Jack, è atterrato intorno alle 14 all'aeroporto di Orly, nel sud di Parigi.

La Citroen presidenziale verrà scortata da 136 cavalli della Guardia Repubblicana fino al Palazzo dell'Eliseo, dove il presidente francese e il re d'Inghilterra avranno un colloquio bilaterale.

La cena di gala

In serata, l'attesa cena di gala nel Salone degli Specchi della Reggia di Versailles. Tra gli invitati, il cantante dei Rolling Stones, Mike Jagger, gli attori Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg e Emma Mackey, lo scrittore Ken Follett e l'ex allenatore di calcio, Arsène Wenger. Menu: astice blu, pollo di Bresse e macaron rosa, peparati da chef stellati, il tutto servito in preziose porcellane di Sèvres simbolo dell'art de vivre alla francese.