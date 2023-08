Harry e Meghan dove hanno trascorso le vacanze? Il viaggio di cui sono sparite le foto

William, Kate e i bambini, insieme con Re Carlo III e la Regina Camilla, stanno trascorrendo le loro vacanze estive a Balmoral House, in Scozia. E Harry e Meghan? I Duchi di Sussex non si sono mai sbilanciati sul "tema estate" e nemmeno chi è vicino a loro ha mai parlato di vacanze estive. Quindi, tutti si chiedono dove potrebbero averle trascorse e in compagnia di chi.

Intanto, i fan più affezionati della coppia ricordano bene l'ultimo viaggio dell'ex attrice prima che fosse svelata la sua relazione con il principe e che fossero, quindi, cancellate tutte le prove social.

L'ultima vacanza di Meghan Markle da single, risale a prima del 2017, anno in cui, poi, annunciò la relazione amorosa con il principe Harry.

L'ex attrice, come testimonia l'amica di sempre Lucy Fraser nel documentario Netflix, era una giramondo e l'ultimo viaggio di cui si hanno testimonianze fotografiche, era un tour in giro per l'Europa.

Meghan postò numerosi scatti sul proprio profilo Instagram che, però, furono cancellati insieme anche all'account non appena si scoprì che il fidanzato era il principe Harry.

Inoltre, prima che i due uscissero completamente allo scoperto, la duchessa di Sussex pubblicò una foto social in cui si trovava in Botswana, Africa, uno dei Paesi più cari a livello affettivo, al principe. Dietro l'obiettivo che catturò una Meghan sorridente, infatti, c'era proprio Harry ma nessuno ancora lo sapeva.

Il rapporto di Harry e Meghan con l'Africa è sempre stato molto profondo. Il principe, anche all'interno della sua autobiografia Spare, spiega come in alcune zone del continente riuscisse a sentire più che mai la presenza di Lady Diana. Anche Meghan empatizzò molto con questo amore profondo del marito per l'Africa, anche se, prossimamente, quando Harry si recherà in Botswana per girare un nuovo documentario, l'ex attrice rimarrà in California.