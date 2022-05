Finisce con lo scooter in un canale d’acqua. Muore a 23 anni

GUBBIO – Finisce con lo scooter in un canale d’acqua e muore a 23 anni. È accaduto lunedì intorno alle 9. Stando a quanto si apprende dai vigili del fuoco la squadra del distaccamento Gubbio “è intervenuta per un incidente stradale avvenuto alle ore 9, si tratta di un motorino scooter finito in un canale d’acqua adiacente la sede stradale, il conducente residente a Gubbio è deceduto, l’incidente è avvenuto in via della Piaggiola nel Comune di Gubbio”. Sul posto carabinieri, 118, vigili urbani e vigili dle fuoco

