La lite tra coinquilini finisce a coltellate: grave un uomo di 33 anni

Lite tra coinquilini finisce a coltellate. È accaduto ieri pomeriggio a Roma quando, poco prima delle 19, in un appartamento in via Dell'Allodola in zona Casilino, due uomini hanno iniziato a litigare per poi cominciare a colpirsi con coltellate. Ad avere la peggio è stato un afghano di 33 anni che ha riportato ferite più gravi rispetto al presunto aggressore, un iraniano di 32 anni.

A interrompere la lite, che nel frattempo si era spostata in strada, sono stati gli agenti delle volanti e del commissariato Casilino che hanno permesso agli operatori del 118 di soccorrere entrambi gli uomini ed in particolare il 33enne in condizioni più gravi ma non in pericolo di vita. Dopo la ricostruzione dell'accaduto, gli agenti hanno arrestato l'iraniano per tentato omicidio.

