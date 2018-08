Dramma in spiaggia Medico stroncato da malore davanti alla gente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia in spiaggia questa mattina a Torre Canne. Un 77enne è stato stroncato da un malore mentre era a Lido Sabbia d’oro, uno dei lidi più frequentati della spiaggia di Torre Canne. L’uomo, Angelo Notarnicola, medico originario di Martina Franca ma da tempo residente in Lussemburgo, aveva scelto la costa fasanese per trascorrervi gli ultimi giorni di vacanza e prima di tornare a casa.L'uomo si è accasciato sulla sabbia ed è stato immediatamente soccorso da alcuni bagnanti che hanno allertato il 118. Pochi minuti e sul posto è giunta un’ambulanza. I sanitari hanno tentato di rianimare l’anziano ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.