Aereo ultraleggero precipita a Fasano: morti il pilota e il passeggero

Tragico incidente di volo poco fa nelle campagne di Fasano tra Savelletri e Capitolo, in contrada Coccaro, a pochi centinaia di metri dai villaggi extralusso della zona.

Un Piper P28 decollato da Bari con a bordo un istruttore e un allievo dell'Aeroclub di Bari per cause tutte ancora in corso di accertamento, è precipitato sul terreno. Entrambe decedute in seguito alle gravissime ferite riportate nell'impatto le persone a bordo. Sul posto sono accorsi gli operatori del Servizio 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Il velivolo si sarebbe schiantato al suolo in piena campagna.

I soccorsi

Vano il tentativo di medici e infermieri di estrarre vivi dai rottami dell'aereo le due persone a bordo. Quanto alla dinamica e alle cause dell'incidente saranno le indagini della Procura di Brindisi a chiarirle.

