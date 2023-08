Colpisce il padre con un pugno e lo uccide: poi si toglie la vita. Tragedia familiare nelle ultime ore

Tragedia familiare quella che si è consumata nelle ultime ore tra Cisternino e Fasano dove i carabinieri indagano per un presunto caso di omicidio-suicidio. Un 36enne fasanese, P.L., avrebbe colpito il padre, il 70enne A.L., al termine di un litigio procurandogli ferite rivelatesi mortali per poi togliersi la vita. La lite sarebbe accaduta venerdì scorso nell’abitazione occupata dall’anziano e che solo da poco ospitava anche il 36enne. Tra i due sarebbe sorto un forte litigio con il figlio che ha colpito il genitore il quale, cadendo, ha urtato la testa. Soccorso e trasportato in gravi condizioni al Perrino di Brindisi l’anziano è deceduto ieri sera.

Le indagini

La morte del genitore ha probabilmente sconvolto anche il 36enne che si è tolto la vita. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Cisternino e Fasano che dovranno appurare i motivi del litigio finito in tragedia.