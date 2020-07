Segue il navigatore e si ritrova incastrato nel vicolo con la Porsche. Ecco come è riuscito a uscire

Fidarsi del navigatore è bene, ma a volte non fidarsi è meglio. Deve averlo pensato il proprietario di una Porsche Carrera che si è ritrovato incastrato con la sua auto in uno strettissimo vicolo di Meana di Susa, nel Torinese. L'automobilista, guidato dal GPS, stava cercando di raggiungere un ristorante e non si è accorto della segnaletica che indicava la larghezza della carreggiata, troppo stretta per consentire il passaggio.



Ultimo aggiornamento: 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inutili le numerose manovre per provare a uscire dalla stradina: a liberare l'uomo ci hanno pensato i volontari Antincendi Boschivi, che con un escavatore hanno recuperato auto e guidatore.