Sangue nella notte. Auto in fase di sorpasso travolge moto. Centauro muore in ospedale a Torrette

MONDOLFO - Incidente mortale sulla Cesanense ieri notte. Vittima un centauro 70enne del posto. Da quanto appreso l'uomo, in sella a uno scooterone, è stato tavolto frontalmente da un'auto durante la fase di sorpasso a un mezzo agricolo. L'uomo è subito apparso gravissimo per via del trauma riportato alla gamba, letteralmente maciullata dopo lo scontro. Portato all'ospedale regionale di Torrette è spirato durante la notte. Si tratta dell'ennesimo incidente con conseguenze tragiche avvenuto negli ultimi mesi sulla Cesanense. I sopralluoghi sono proseguiti tutta la notte e hanno ripreso questa mattina per capire l'esatta dinamica dello schianto avvenuto nei pressi, peraltro, del cancello di una abitazione.

