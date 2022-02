Schianto sul valico delle Siligate, frontale tra una utilitaria e una Porsche con un ventenne al volante

PESARO - Paura nel tardo pomeriggio di ieri sul valico delle Siligate lungo la statale 16 per uno scontro che ha visto coinvolte due auto. Una donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sarebbero però fortunatamente gravi. L’incidente è successo intorno alle 19.

Per cause ancora in corso di accertamento una Porsche condotta da un 20enne che stava rientrando a Pesaro da Rimini dove si era recato per lavoro è sbandata all’improvviso finendo nella parte opposta della carreggiata dova stava transitando un’altra auto con alla guida la signora rimasta ferita. Aveva piovuto per buona parte del pomeriggio e l’asfalto si presentava scivoloso. Uno schianto impressionante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere la ferita (il 20enne è rimasto illeso) insieme al 118 e mettere in sicurezza la sede stradale.

