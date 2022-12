Fa una sorpresa alla fidanzata, ma sbaglia città: «È Fidenza non Firenze», il video diventa virale

Carpi e Capri è ormai un grande classico. Per scambiare Firenze con Fidenza, però, ci si è superati. Avrebbe dovuto essere una sorpresa alla sua fidanzata, ma è finita davvero male. Il ragazzo su TikTok ha deciso di pubblicare il video che documenta l'errore imperdonabile e in poco tempo è diventato virale suoi social. Dopo due mesi di lontananza il giovane ha deciso di andare a trovare la sua amata, ma ha sbagliato città.

errore impedonabile.

La sorpresa

Il giovane era certo di farle una stupenda sorpresa, ma ha confuso due città ben diverse. «Indovina dove sono?» scrive in chat alla sua fidanzata e lei, incuriosita, le chiede spiegazioni. La sua risposta è evidente: una foto del Duomo di Firenze. «Sono venuto a farti una sorpresa», ma la reazione della ragazza non è proprio quella che si sarebbe aspettato il giovane. «Sono all'università di Fidenza, quando mai ho parlato di Firenze?», risponde lei seccata. Un'incomprensione che sui social network ha scatenato l'ilarità degli utenti e il video è diventato subito virale.

L'ilarità del web

Il video della clamorosa incomprensione di coppia ha riscosso in poco tempo più di 1 milione e 600mila visualizzazioni. E i commenti si sprecano, tutti divertiti dall'errore. C'è chi mette in evidenza la mancanza di comunicazione tra i due sottolinenado la frase «Non mi ascolti mai», o chi gioca su altre possibili incomprensioni come la sottile differenza tra Valencia e Vibo Valentia. Ma il sentimento comune è uno solo: tutti sono scoppiati a ridere per un errore che vede le due città a ben 200 chilometri di distanza, una in Toscana e l'altra in Emilia Romagna.