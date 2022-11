Bella Poarch, il segreto della star di TikTok: «Mai una foto insieme al marito»

Bella Poarch, star di Tiktok, con i suoi 92 milioni di follower risulta oggi essere il terzo account, dopo Khaby Lame e Charli D'Amelio, più seguito al mondo. Nelle ultime ore, TMZ ha rivelato una notizia su Bella Poarch che ha sconvolto i fan della cantante. Stando a quanto riferisce il sito web di gossip, la star, infatti, sarebbe sposata da circa quattro anni e ora avrebbe chiesto il divorzio dal marito segreto.

Il segreto di Bella Poarch

Secondo i documenti legali ottenuti da TMZ, Denarie Taylor, il nome all'anagrafe della 25enne, avrebbe chiesto il divorzio dal marito Tyler Poarch, presentando le carte agli uffici della contea di Los Angeles lo scorso 2 Novembre.

Bella, però, non sembra aver mai ammesso pubblicamente di avere un marito e sbirciando sui social privati della 25enne i fan non hanno trovato nessuna prova, nemmeno uno scatto in cui la tiktoker mostra la fede nuziale. Secondo quanto riferisce TMZ, era impegnata con il marito da circa quattro anni, e che ora sarebbe giunto al capolinea per motivi legati a problemi di coppia e difficoltà di comprensione tra i due.