Argentina, la bandiera si incastra nella ruota della moto: tifoso muore strangolato durante i festeggiamenti del mondiale

Si è schiantato con la moto mentre festeggiava il trionfo dell'Argentina ai Mondiali. La tragedia è accaduta domenica sera nella città di Bahia Blanca, provincia di Buenos Aires. Un giovane si sarebbe strozzato con la bandiera che portava intorno al collo mentre era alla guida della propria moto. Un lembo della bandiera pare si sia incastrato nella ruota posteriore del mezzo, soffocando la persona alla guida.

L'accaduto è stato riportato da fonti della polizia alla stampa locale: «Diversi testimoni hanno visto l'uomo, schiantarsi e poi cadere a terra e si sono accorti che aveva la bandiera al collo. Le indagini sono in corso ma l'ipotesi iniziale è che sia morto per asfissia», fanno sapere le forze dell'ordine. La tragedia purtroppo è avvenuta dopo che la nazionale argentina ha vinto la su terza Coppa del Mondo dopo 36 anni in cui era stata solamente sfiorata.