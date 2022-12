Argentina mondiale, Leo Messi come Maradona. Battuta la Francia, 7-5 ai rigori

Ultimo atto del Mondiale in Qatar. A partire dalle 16 Argentina e Francia si contenderanno la Coppa del Mondo al Lusail Iconic Stadium. È la sesta finale per i sudamericani (solo la Germania, con 8, ne conta di più), trascinati ad un passo dal terzo successo Mondiale da uno straordinario Lionel Messi (5 reti). L'albiceleste ha superato da prima il gruppo C con Polonia, Messico e Arabia Saudita, battendo anche Australia, Olanda e Croazia nella fase ad eliminazione diretta. "Non so come andrà a finire, ma i miei giocatori hanno dato tutto", ha detto il ct Scaloni. Sarà anche l'undicesima finale tra una nazione sudamericana (vittoriose in sette occasioni) e una europea, ma la Francia arriva per difendere il titolo conquistato nel 2018. Brasile e Italia sono le uniche due nazionali ad aver alzato due Coppe consecutivamente, gli azzurri con Vittorio Pozzo nel 1934 e nel 1938, commissario tecnico che Deschamps potrebbe raggiungere stasera. L'ex centrocampista vanta anche un successo da giocatore, nel 1998. Era la prima finale per la Francia, capace di raggiungere le altre tre ad un ritmo impressionante: 2006, 2018, 2022. Una squadra esperta e consapevole della propria forza, in un cammino senza grosse sbavature, con il successo nel gruppo D con Australia, Tunisia e Danimarca, e le vittorie contro Polonia, Inghilterra e Maroccco nella fase ad eliminazione diretta. Una forza incanalata anche nella corsa di Mbappé, nelle sue cinque reti. Un talento che non ha fatto pesare l'assenza del Pallone d'Oro Benzema, e che ha appena iniziato a vincere.

Le probabili formazioni

ARGENTINA (3-5-2): E. Martinez; Li. Martinez, Otamendi, Romero; Acuna, Mac Allister, E. Fernandez, De Paul, Molina; Messi, Alvarez.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Dove vedere Argentina-Francia

La finale dei Mondiali in Qatar in programma alle ore 16 allo Stadio Lusail di Doha, sarà visibile in diretta tv su Rai 1, in streaming su RaiPlay. Diretta testuale su ilmessaggero.it