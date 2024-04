Hezbollah, l'Argentina al Cile: «Gruppi terroristici sul vostro territorio». Ma Santiago non ci sta: «Forniscano prove»

La Ministra della Sicurezza argentina, Patricia Bullrich, ha dichiarato durante un'intervista che è stata rilevata la presenza del gruppo Hezbollah nel nord del Cile. Gabriel Boric, Presidente del Cile, ha annunciato che invierà una nota di protesta all'Argentina a causa delle dichiarazioni rilasciate che minacciano l'integrità del suo paese.

Le dichiarazioni

La Ministra della Sicurezza Argentina, Patricia Bullrich ha dichiarato in un intervista rilasciata all'emittente nazionale Todo Noticias che è stata segnalata la presenza del gruppo terrostico libanese di Hezbollah nella zona della triplice frontiera (Paraguay, Brasile e Argentina). La frase che ha fatto sì che il presidente del Cile si sia scagliato contro di lei è stata: «È stato anche segnalato di recente a Iquique, nel nord del Cile, l'anno scorso a San Paolo, in Brasile, e qualche settimana fa in Perù».

La risposta di Boric

Gabriel Boric ha immediamente risposto a queste dichiarazioni attraverso un'intervista radiofonica dove nega l'esistenza di questo gruppo all'interno del paese: «Secondo la ministra della Sicurezza argentina un gruppo terroristico, chiamato Hezbollah, sarebbe presente nel nord del Cile e in altri Paesi della regione. Chiedo alla ministra Bullrich che se ha delle informazioni concrete le consegni, e che collabori con noi, ma non fornisca informazioni senza provare assolutamente nulla, è nostro dovere difendere l'integrità del Cile che non protegge nessun gruppo terroristico, né nel suo territorio né al di fuori di esso».