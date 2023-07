Wanda Nara sta male, Mauro Icardi cambia squadra? «La prossima stagione in Argentina per starle vicino»

Wanda Nara sta male, non è più una novità. Dopo le voci su una presunta diagnosi di leucemia e la richiesta da parte della diretta interessata di garanzia di privacy per tutelare i figli, in attesa di ulteriori accertamenti, ecco che adesso Mauro Icardi compie una scelta di cuore. L'ex Inter, infatti, per amore sarebbe vicino a mettere in secondo piano la sua carriera per avvicinarsi a casa. Ma procediamo con ordine.

Wanda Nara come sta

Negli ultimi giorni le condizioni di salute della showgirl argentina stanno facendo preoccupare molto i suoi fan a causa del suo ricovero al pronto soccorso in Argentina, avvenuto la settimana scorsa a causa di un forte dolore addominale. Le analisi del sangue sballate e l'eccesso di globuli bianchi, con la presenza della milza molto ingrossata hanno fatto pensare il peggio. E i media argentini, senza tutelare più di tanto la sua privacy, hanno lanciato la notizia choc: «Wanda Nara ha la leucemia».

Una terribile malattia che ha subito allarmato il mondo dello showbiz, del calcio e non solo. La famiglia Icardi, nel frattempo, ha provveduto a cancellare il viaggio in Italia previsto per questa settimana. E, nelle ultime ore Mauro Icardi è tornato sui social per la moglie. Dopo giorni di assenza dai social, entrambi sono tornati a pubblicare sui social, ma sempre con discrezione, senza riprese che rivelino troppo...

Che Wanda Nara sia una leonessa, lei lo ha sempre dimostrato, ma forse questa potrebbe essere una delle sue battaglie più importanti.

La scelta di cuore

E proprio perché sua moglie sta combattendo una battaglia così importante, Icardi sembra aver preso una decisione ben precisa. Archiviati i problemi di coppia che hanno animato il gossip per più di un anno, adesso Maurito è pronto a dimostrare al mondo intero quanto ami sua moglie.

Sì, perché dopo anni molto difficili sui campi da calcio, Mauro Icardi sembrava aver ritrovato la strada giusta a suon di gol con la maglia del Galatasaray. La Turchia lo ha fatto rinascere e il bomber argentino, nell'ultima stagione, ha trascinato la sua squadra alla vittoria del campionato. Tuttavia non è così scontato che l'ex Inter rimanga in giallorosso anche la prossima stagione. Lo stato di salute di Wanda Nara, infatti, potrebbe cambiare le carte in tavola e spingere il centravanti verso l'Argentina.

Icardi verso l'Argentina

L'attaccante, secondo quanto riportato dai media sudamericani, è pronto ad accantonare la sua rinascita sportiva e a dedicare tempo e risorse alla sua amata.

Una scelta di cuore che lo potrebbe allontanare dai riflettori del calcio europeo e della Champions League per tuffarsi in un'avventura sudamericana, riuscendo a conciliare famiglia e lavoro.

Per ora si tratta solo di voci, ma se le condizioni di Wanda Nara dovessero peggiorarela trattativa potrebbe chiudersi in poco tempo. A sondare il terreno per primo ci ha pensato il Newell's Old Boys e, in questo caso, non pensiamo che potranno esserci problemi tra volontà del calciatore e quelle del suo procuratore...