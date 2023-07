Batistuta denunciato per sfruttamento dei lavoratori in Argentina, il sindacato: «Erano in condizioni deplorevoli»

Guai in vista per Gabriel Batistuta, l'ex centravanti di Fiorentina, Roma e Inter campione d'Italia con la "Maggica" nel 2001, ora diventato imprenditore agricolo in Argentina: è stato denunciato per "maltrattamento di suoi dipendenti" dal sindacato dei lavoratori rurali argentini "Uatre". Il segretario generale dell'organismo, José Voytenco, ha dichiarato in un'intervista a Radio La Red che molti lavoratori impiegati da Batistuta in una delle sue tenute nella provincia di Santa Fé sono stati trovati «in condizioni deplorevoli».



In particolare, il sindacalista ha riferito che durante un sopralluogo in un allevamento di bestiame gli ispettori hanno trovato «lavoratori in situazioni di sfruttamento e mal pagati». L'Uatre, inoltre, ha lamentato che i suoi ispettori non sono riusciti a stabilire un contatto diretto con l'ex calciatore, che secondo i media locali possiede un totale di 129mila ettari di terreno.

La difesa dell'ex calciatore

Come riporta il periodico argentino Perfil, nei giorni scorsi al ministero del Lavoro argentino si è svolta un udienza sul caso.

Vi hanno partecipato i vertici dell'Uatre e un rappresentante dell'ex goleador. Quest'ultimo avrebbe respinto le accuse avanzate dal sindacato.

ESTAS SON LAS 35 CASAS PARA USO DE NUESTRO PERSONAL RURAL Y SUS FAMILIARES , CONSTRUIMOS UNA CASA POR AÑO , SE INVIRTIÓ EN LA ESCUELA CAMINOS ENERGIA ELÉCTRICA Y PANTALLAS SOLARES .NUESTROS TRABAJADORES SE ENROLAN CONFORME A DERECHO DE LA LCT Y DEL ESTATUTO DEL PEÓN RURAL. pic.twitter.com/NYGf4qlSeP — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) July 6, 2023

Lo stesso ha fatto in prima persona anche lo stesso Batistuta con due tweet, mostrando le foto delle strutture costruite per ospitare i suoi dipendenti all’interno della tenuta. «Queste sono le 35 case in uso al nostro personale e alle loro famiglie. Costruiamo una casa all’anno, abbiamo investito nelle strade che portano alle scuole, in energia elettrica e pannelli solari - ha scritto l'ex attaccante - Rispettiamo gli accordi sindacali, abbiamo un medico del lavoro e un laureato in Sicurezza e Igiene che verifica le condizioni dell’intero stabilimento. Queste sono le immagini del nostro stabilimento oggi. Per caso vedete delle violazioni?».