Si tatua "Messi" e "Dios" in faccia, la follia del tifoso dopo la vittoria dei Mondiali: «Ti amo Leo»

Si tatua le parole "Messi" e "Dios" in faccia per la vittoria dell'Argentina ai Mondiali. Un tifoso ha condiviso sui social il suo tributo alla Pulga dopo la storica vittoria in Qatar. «Ti amo Leo», ha scritto nel post, che ha avuto migliaia di visualizzazioni e reazioni. Il gesto che ha fatto il giro del mondo, il tatuaggio è stato definito da molti "il più folle" che qualcuno ha fatto in relazione alla coppa del mondo appena conclusa.

Pioggia di critiche: «È fake, sei un esibizionista»

L'autore del gesto è Maicol Quiñonez, un creator colombiano già noto per essere sopra le righe nei suoi contenuti pubblicati sui social. Mike Jambs, questo il suo nickname, pensava di fare un tributo a Messi, ma è stato travolto dalle critiche. Decine di utenti hanno commentato sotto al suo post su Instagram (dove ha 142mila follower). «La stupidità e il fanatismo dell'essere umano fin dove possono arrivare?», si domanda una persona. «Scommetto che a Messi neanche piace», incalza un altro. «Cosa non si fa per i like, sei un esibizionista», si legge ancora. E c'è anche chi dice sia fake: «Non c'è neanche l'ago, ti sei solo colorato la faccia, smettila».