Studentessa di 21 anni in Erasmus morta pugnalata alle spalle dalla coinquilina

Unamentre studiava. Il suo corpo è stato trovato nell'appartamento dove viveva in un lago di sangue. Un omicidio che non ha ancora trovato un movente.americana, studiava all'università di Rotterdam e stava vivendo l'esperienza dell'La coinquilina è fuggita dopo l'omicidio ma è stata fermata dalla polizia appena scesa da un treno ad Eindhoven, circa 60 miglia a sud-est di Rotterdam. La famiglia è sotto choc. Tre anni prima il fratello di Sarah era morto suicida e la ragazza voleva dedicare i suoi studi proprio alla sua memoria.La mamma di Sarag ha ricordato che sua figlia si lamentava spesso del temperamento della sua compagna di stanza, dei suoi molti sbalzi d'umore, e le aveva consigliato di lasciare la casa, ma lei si rifiutò, dicendo che era la sua «unica amica».Coloro che conoscevano Sarah la descrivono come una batterista di talento. Circa un anno e mezzo fa ha suonato la batteria con il gruppo Bernard Allison a Bonn, in Germania, per degli spettacoli. Il celebre batterista di Minneapolis, Jellybean Johnson, ha dichiarato di essere rimasto colpito dal suo talento. «Mi è piaciuta perché colpiva la batteria proprio come fanno i ragazzi. Così l'ho soprannominata "Thumper"».Uno dei compagni della band della studentessa, George Moye, è devastato dalla sua morte. «La cosa che mi continua a passare per la testa è il fatto che stesse per tornare a casa per Natale, ed eravamo tutti così eccitati di vederla. È stato semplicemente terribile»