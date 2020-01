Ancona, entra con le chiavi di riserva, si nasconde in camera e tanta di violentare l'ex coinquilina

ANCONA - Entra in casa della connazionale, si nasconde sotto le coperte e, quando la donna arriva a letto, tenta di abusare di lei. È questo il quadro accusatorio ricostruito dalla procura sulla base della denuncia sporta, nel novembre 2018, da una donna del Bagladesh di 28 anni, rivoltasi agli agenti della questura dorica.

Il dito è stato puntato contro un connazionale 25enne finito sotto accusa per violenza sessuale e lesioni personali. Proprio per questi due reati, è stato rinviato a giudizio dal gup Francesca De Palma. Il processo si aprirà il 9 giugno 2021. In udienza, ieri, non s’è presentato nessuno per l’eventuale costituzione di parte civile della donna. L’uomo, difeso dall’avvocato Maurizio Nardozza e rappresentato ieri da Milo Sabbatini, ha sempre respinto ogni accusa, smentendo il racconto fornito dalla 28enne ai poliziotti. Tutto è avvenuto durante la notte del 14 novembre del 2018. Stando a quanto denunciato dalla donna, l’imputato si era introdotto in casa sua, alle Tavernelle, senza dirle nulla, per poi nascondersi in una stanza e sgattaiolare furtivamente in camera. Aveva le chiavi perché per un periodo l’imputato era stato ospite a casa della 28enne, essendo un conoscente del marito, assente al momento della presunta violenza.

