Spara all'amico, poi si toglie la vita: morti due studenti. Avevano solo 24 anni

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vicino al campus in quello che la polizia descrive come uno.erano amici e coinquilini. Il loro corpo senza vita è stato trovato da un amico verso le nove e trenta di domenica mattina.all'interno della casa prima di tentare di uccidersi con un coltello.. Le autorità non hanno rilasciato un movente.Gli amici si sono rivolti ai social media per rendere omaggio agli amici: «Hai sempre visto il bello in tutti! Eri il mio migliore amico! RIP anima dolce». Pfluger era «come un fratello maggiore» e il aveva un «cuore grande». «Sei stato uno dei miei primi amici quando la mia famiglia e io ci siamo trasferiti», ha scritto l'amico. «Per te far ridere qualcuno è sempre stato un gioco da ragazzi».