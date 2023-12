PESARO - A scuola al freddo. Succede in un’ala del Campus occupata dall’indirizzo socioeconomico del liceo Mamiani dove, per un guasto all’impianto di calore, stare in aula per tutta la mattina è un’impresa tanto che in questi giorni le presenze sono ridotte al minimo. A segnalare il disagio i genitori di una classe terza.

Tecnici della Provincia al lavoro per cercare di riparare i termosifoni rotti, ma la soluzione sembra essere più complicata del previsto, mancano infatti pezzi di ricambio e in particolare, come spiega anche il dirigente scolastico del polo Mamiani, ci sono caloriferi che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria.

Che cos’è successo

«Lunedì - racconta Laura mamma di una ragazza di 3B – in classe erano 7 su 30 e sono usciti alle 10. La maggior parte dei genitori ha scelto di non farli entrare, fino a quando il guasto non verrà riparato. Il disagio va avanti ormai da giorni. Nonostante solleciti telefonici e via email la problematica non è ancora stata risolta». Il preside del Mamiani Roberto Lisotti, spiega che il malfunzionamento interessa 5-6 classi di un’ala dell’indirizzo socioeconomico, al piano terra e con vetrate. «Ci sono alunni come mia figlia – continua Laura – che si sono fatti una settimana di antibiotico e in classe al freddo non mandiamo i nostri ragazzi. Questa mattina (ndr ieri per chi legge) abbiamo inoltrato un sollecito via Pec alla Provincia. Il tecnico dopo alcune prove ha provato a riaccendere un paio di caloriferi, ma si è verificato un problema all’impianto elettrico, quindi nulla da fare almeno per ora, e i pochi ragazzi che sono entrati in classe, sono stati spostati a fare lezione in aula magna». Lavori in corso: «Gli interventi di ripristino proseguono – entra nel merito il dirigente scolastico – in un’ala della sede distaccata è saltato l’impianto elettrico e di calore. I termosifoni poi, che hanno più problemi per ripartire e non sono ancora riparati, sono quelli che funzionano con le ventole, e quindi diventa complicato anche per la Provincia, reperire i pezzi di ricambio. Contiamo a stretto giro di riattivare almeno dei caloriferi a servizio di alcune delle aule. Dopo le festività si dovrà ragionare con il servizio Manutenzioni ed Edilizia scolastica della Provincia sull’eseguire lavori più consistenti e comunque già preventivati, su termosifoni che hanno la necessità urgente di sostituire le termovalvole ormai vetuste».

Le difficoltà

Stare in aula a fare lezione è difficile anche per il personale docente. «Sappiamo bene qual è la reale situazione del Campus– conferma il preside Lisotti – le criticità non riguardano solo il polo Mamiani per manutenzioni, impiantistica e guasti ma sono diffuse, nonostante alcuni lavori fatti un po' in tutte gli istituti». L’ultimo intervento eseguito nei mesi scorsi dal servizio Manutenzioni della Provincia ha interessato la pulizia di diverse grondaie e pluviali sulle coperture scolastiche.