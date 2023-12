PESARO Agire per modificare e migliorare la viabilità dà e intorno al Campus scolastico sarà possibile dal nuovo anno. Parola dell’assessore alla Mobilità, Enzo Belloni che ha elencato una serie di interventi prioritari e ipotesi al vaglio degli uffici dell’Urbanistica comunale e della società di trasporto Adriabus.

L’introduzione

L’assist sul tema ingorghi e rischi all’uscita dai plessi scolastici nel decimo quartiere, Villa San Martino, è arrivato dal consigliere comunale “Prima c’è Pesaro” Emanuele Gambini, nell’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale dove ha presentato un’interrogazione. Spostamento delle fermate entro marzo, la previsione di una nuova area di sosta su via Solferino e il dialogo con i plessi comunali e le scuole superiori per una revisione degli orari d’ingresso e all’uscita. Questa è la ricetta del Comune per sgravare dal caos di bus scolastici e traffico, le arterie di via Goito e via Guido D’Arezzo, proprio dentro al centro abitato.

«Di azioni ne sono state intraprese numerose e significative negli ultimi anni – ha rilanciando in risposta all’interrogazione comunale, l’assessore Belloni - come il completamento delle linee 5 e 7 della Bicipolitana, e per promuovere gli spostamenti in bicicletta, installeremo altre rastrelliere. Com’è noto, parliamo di un deficit alla viabilità in quest’area fra via Goito e via Nanterre che va risolto in un tempo congruo e non dilatato».

Le criticità

Il documento presentato dal consigliere Gambini, residente proprio nel decimo quartiere ed ex consigliere del quartiere, parla chiaro: nelle ore centrali del primo pomeriggio e all’ingresso al Campus o all’istituto comprensivo Pirandello, ci sono troppe auto ferme e che circolano fra via Nanterre e via Goito. «Il nostro intento – entra nel merito Belloni – è ridurre quel flusso, che passa proprio dentro al quartiere intercettando le auto provenienti dalle direttrici di via Solferino e dalla Montelabbatese.

«Per questo, è stato predisposto uno studio di fattibilità dai nostri uffici tecnici, per una nuova area parking che serve per auto e bus, lungo via Solferino. C’è infatti la possibilità di realizzarlo in un lotto di proprietà privata, che si trova dopo il plesso scolastico del Mamiani. Area questa strategica per il Campus nel corso dell’anno scolastico, e anche per i mezzi di Adriabus come snodo di scambio per la mobilità estiva dà e verso il centro. Un parking, che potrà essere utilizzato infatti come scambiatore anche in occasione di eventi. Su questo è tuttora in corso un confronto anche con l’assessora all’Urbanistica Della Dora e i tecnici. Non solo, in concerto con l’Urbanistica e Adriabus, dovrebbe essere completata e presentata entro marzo, una proposta per la nuova area bus-stop di fermata in via Solferino, lato Villa San Martino.

L’area individuata

«L’area individuata è quella dell’ex deposito di roulotte e camper, da riqualificare e dove far confluire i mezzi per il carico-scarico dei ragazzi, senza creare quel fastidioso imbuto di bus, che oggi arrivano dentro al piazzale. In concerto con il direttore generale della partecipata, Massimo Benedetti, sono state individuate anche soluzioni per così dire temporanee e tampone, come l'installazione di pensiline e di pannelli a messaggio variabile nelle fermate degli autobus. Infine, è in corso ma non è certo di immediata risoluzione, un confronto fra Comune e dirigenti scolastici del Campus a cui è stata già presentata una proposta per riorganizzare e rimodulare l’ingresso a scuola di alunni e docenti. Una modifica parziale, con una differenza di 10-15 minuti nell'ingresso - uscita che può rendere già di per sé più fluido il traffico, riducendo le attuali concentrazioni».