PESARO L’allargamento della raccolta differenziata con ecoisole intelligenti a partire dal 22 gennaio in tutto il perimetro Ztl del centro storico, porta con sé la perdita di oltre una dozzina di posti auto. La prima assemblea pubblica, che si è tenuta mercoledì sera nella sala del consiglio comunale, presieduta da Marche Multiservizi con il dirigente del servizio ambiente Franco Macor che ha presentato le nuove modalità del servizio, promuove il passaggio dal vecchio sistema porta a porta alla raccolta informatizzata, ma non prima di aver concordato con residenti e quartiere Centro, correttivi sul nodo parcheggi e viabilità per ridurre al minimo il disagio inevitabile dei posti eliminati. Ci sono residenti e consiglieri di quartiere, che hanno lamentato la mancata condivisione preventiva da parte di Comune e Multiservizi.

Le modalità

Nodo parcheggi: «Con le ecoisole in centro però, si perdono stalli preziosi». Così in assemblea rispondono i residenti dell’asse fra il Conservatorio, via Passeri e la Biblioteca San Giovanni. Sì perché, l’arrivo delle ecoisole impone una riorganizzazione della viabilità e della sosta in alcuni assi in particolare, a cui ha ricordato l’assessore alla Mobilità Enzo Belloni, gli uffici stanno già lavorando ascoltando anche le indicazioni del quartiere. «Nelle prossime settimane – spiega Belloni – verrà definita una mappa precisa. Va da sé che come già si è verificato nella prima fase della sperimentazione, i contenitori automatizzati li vogliono tutti ma nessuno di fronte al proprio palazzo o alla propria attività. Ogni posteggio sacrificato, verrà recuperato appena fuori al quadrivio, riconvertendo le strisce blu in strisce gialle, riservate ai residenti». «Chi meglio di noi conosce strade e vie più sensibili alla perdita di stalli? - Ha rimarcato in assemblea Alessandro Bettini, consigliere di quartiere all’opposizione ed ex consigliere comunale – spostare una batteria di contenitori da un posto all’altro può servire a salvare anche solo qualche posto auto che per noi residenti, e soprattutto se anziani, resta fondamentale. Sfido chiunque a spostarsi per parcheggiare a 500 metri dalla propria abitazione, soprattutto per il carico-scarico e in caso di maltempo».

La piantina

Ecco, secondo il consigliere Bettini, le vie più penalizzate: «Mappa alla mano, soffrono di più la perdita di stalli, i residenti intorno ai Musei civici e vie limitrofe, dal momento che stiamo parlando di strade fra le più strette, corte e con più incroci, dove già ora ci sono il minor numero di parcheggi. Esempi sono via Zanucchi, via dell’Annunziata, via del Teatro, via Mazzolari e via dell’Abbondanza. La nostra richiesta indirizzata a Comune e Multiservizi, è invece salvaguardare quegli assi, anche perché dove si andranno a recuperare questi stalli persi? Forse su via Passeri? Ma in realtà non ci sono posteggi in più nelle vicinanze. Il cuore del centro storico ne esce più penalizzato rispetto per esempio a vie come via Delle Vetrerie o via Oberdan, che sono più ampie e hanno la possibilità di stalli da recuperare a breve distanza, fra piazzale Innocenti o prima dell’accesso al Pronto soccorso».

Le modifiche

Il presidente del quartiere Luca Storoni, facendo proprie le richieste di alcuni, ha già chiesto agli uffici lo spostamento di una batteria di cassonetti su via Severini, che altrimenti finirebbero proprio di fronte alla Biblioteca San Giovanni, consentendo così di salvaguardare la sosta. A questa prima assemblea pubblica ne seguiranno altre, dove si spera possano partecipare in modo più numeroso, cittadini e anche attività di bar o ristorazione. Le date da ricordare delle prossime assemblee sono 17 e 30 gennaio. Per tutte le utenze domestiche del quadrivio, la distribuzione delle tessere Carta Smeraldo sarà garantita il 18, 19,20, 22 e 23 gennaio prossimi nella sede del quartiere di via Gavardini.