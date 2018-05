Il Sole morirà, il destino in un nuovo studio: «La sua fine sarà spettacolare»

di Silvia Natella

Ilmorirà. Secondo un gruppo di scienziati la stella più importante del nostro sistema solare avrà un triste destino e un tramonto definitivo, ma prima espellerà una quantità di materia impensabile prima d'ora. Nell'arco di una decina di miliardi di anni il sole avrà portato a termine tutte le trasformazioni di una stella e finirà con lo spegnersi nella galassia.Prima di diventare una “nana bianca” sarà visibile come un'enorme nebulosa di gas e polveri. Lo sostiene il gruppo di astronomi guidati dadell’Università di Manchester. Prima di quest'ultima teoria gli scienziati erano convinti che avesse una massa troppo piccola per finire così il suo ciclo e disperdere la sua materia con una grande quantità di gas e polveri. Il nuovo modello matematico, come riporta l'Independent, mostra come il Sole rientri tra le stelle in grado di dare vita a una nebulosa.«Questo - spiega Zijlstra - è un bel risultato. Non solo ora abbiamo un modo per misurare la presenza di stelle di età di qualche miliardo di anni in galassie lontane, abbiamo persino scoperto che cosa farà il sole quando muore».La ricerca, apparsa su Nature Astronomy, spiega inoltre che la fine del nostro Sole sarà molto visibile anche a decine di milioni di anni luce di distanza. Ciò significa che quando morirà l’interaavrà modo di vedere il suo declino, poco prima che essa diventi una “nana bianca”. La sua fine spettacolare decreterà quella dell'umanità.