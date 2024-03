Regole allunga vita, le 8 da seguire per "guadagnare" fino a 24 anni in più. Gli scienziati: «Efficaci anche a 60 anni»

Otto semplici regole per vivere fino a 24 anni in più (per gli uomini) e 21 anni per le donne. Sono le conclusione dello studio pubblicato sull’American Journal of Nutrition. I ricercatori hanno studiato un gruppo di oltre 700.000 veterani americani di età compresa tra 40 e 99 anni.

I risultati

Secondo i risultati, gli uomini che hanno tutte e otto le abitudini all’età di 40 anni vivrebbero in media 24 anni in più rispetto agli uomini che non hanno nessuna di queste abitudini. Per le donne, avere tutti e otto i fattori di stile di vita sano nella mezza età era associato a 21 anni di vita in più rispetto alle donne con nessuna di queste abitudini. Il monitoraggio è stato effettuato tra il 2011 e il 2019.

I fattori più a rischio

Nel complesso, i risultati hanno mostrato che la scarsa attività fisica, l’uso di oppioidi e il fumo hanno avuto il maggiore impatto sulla durata della vita; questi fattori erano associati a un rischio di morte più elevato di circa il 30-45% durante il periodo di studio. Lo stress, l’abuso di alcol, la cattiva alimentazione e la scarsa igiene del sonno erano tutti associati a un aumento di circa il 20% del rischio di morte, mentre la mancanza di relazioni sociali positive era associata a un aumento del rischio di morte del 5%.

Le otto regole

Le otto abitudini sono:

essere fisicamente attivi essere liberi dalla dipendenza da oppioidi non fumare gestire lo stress seguire una buona dieta non bere regolarmente avere una buona igiene del sonno avere relazioni sociali positive

L’impatto stimato dell’adozione di un numero diverso di fattori di stile di vita sano sugli anni aggiuntivi di aspettativa di vita tra gli uomini rispetto agli uomini con nessuna di queste abitudini

Il cambiamento

"Siamo rimasti davvero sorpresi da quanto si potrebbe guadagnare con l'adozione di uno, due, tre o tutti e otto i fattori legati allo stile di vita", ha affermato Xuan-Mai T.

La base della ricerca

Per lo studio, gli scienziati hanno utilizzato dati provenienti da cartelle cliniche e questionari raccolti tra il 2011 e il 2019 da 719.147 persone iscritte al Veterans Affairs Million Veteran Program , un ampio studio rappresentativo a livello nazionale sui veterani statunitensi. L'analisi ha incluso dati di adulti di età compresa tra 40 e 99 anni e ha incluso 33.375 decessi durante il follow-up.

Il rischio di malattie

Secondo i ricercatori, i risultati sottolineano il ruolo dei fattori legati allo stile di vita nel contribuire allo sviluppo di malattie croniche come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache che portano a disabilità prematura e morte. I risultati aiutano anche a quantificare il grado in cui fare scelte di vita sane può aiutare le persone a ridurre il rischio di tali malattie e a vivere più a lungo.

“La medicina dello stile di vita mira a trattare le cause alla base delle malattie croniche piuttosto che i loro sintomi”, ha affermato Nguyen. “Fornisce una potenziale strada per alterare il corso dei costi sanitari sempre crescenti derivanti dalla prescrizione di farmaci e dalle procedure chirurgiche”.

Il guadagno stimato nell’aspettativa di vita derivante dall’adozione degli otto fattori di stile di vita sano è diminuito leggermente con l’età ma è rimasto significativo, il che significa che l’adozione di abitudini più sane in età avanzata può comunque aiutare a vivere più a lungo. “Non è mai troppo tardi per adottare uno stile di vita sano”, ha detto Nguyen.