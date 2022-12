Festività sicure in tutta la Romagna da Bellaria a Cattolica. A Rimini sarà utilizzato anche l'esercito

RIMINI - Potenziati i servizi di vigilanza e prevenzione per le festività natalizie in tutta la Romagna. A Rimini, in particolare, verà utilizzato l'Esercito a presidio della stazione ferroviaria e del centro storico. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presso la Prefettura di Rimini, ha definito i controlli delle forze dell'ordine su tutto il territorio provinciale in vista delle festività natalizie. Erano presenti, come sempre, i sindaci di Rimini e Bellaria e i rappresentanti dei Comuni di Riccione, Cattolica, Misano e Santarcangelo di Romagna.

Duecento operatori in funzione



Saranno circa 200 gli operatori delle Forze dell’Ordine, escluse le specialità, che insieme alle polizie locali assicureranno «soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, una articolata e capillare presenza nelle aree di maggiore afflusso, con particolare riguardo ai centri cittadini e ai punti sensibili di movimentazione di persone, per prevenire le più evidenti criticità a tutela della sicurezza e garantire ai cittadini la possibilità di trascorrere in serenità le festività natalizie e di fine anno».