Traffico di cocaina dall'Umbria, 150 chili in 8 mesi: Macerata e Cattolica centri dello spaccio

Sul mercato hanno immesso 150 chili di cocaina in 8 mesi. Ora, per traffico di droga, somo indagate quindici persone dalla Procura della Repubblica di Perugia: l'operazione ha interessato Perugia, Foligno, Spoleto, Terni, Rimini, Bologna e, per lo spaccio, anche Macerata.

Gli indagati

I quindici indagati sono quasi tutti albanesi e le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione di armi e munizionamento. Carcere disposto per 9 di loro mentre per 4 sono scattati i domiciliari e per 2 l'obboigo di dimora. L’operazione – si legge in una nota il procuratore Raffaele Cantone – ha interessato le città di Perugia, Foligno, Spoleto, Terni, Rimini e Bologna.

Spaccio al dettaglio anche a Cattolica

L’attività investigativa si è avvalsa di appostamenti, pedinamenti, monitoraggi con Gps, telecamere di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e ambientali con cimici nelle auto degli indagati. La droga, proveniente dall'estero, veniva confezionata in singole dosi e spacciata al dettaglio tra Umbria, Macerata e Cattolica. Al momento sono stati sequestrati 132 mila euro in contanti, libretti postali, 21 cellulari, due Rolex, libri con la contabilità con i nomi dei clienti e un paio di Rolex.